當家家戶戶慶新年，與親朋好友團圓聚會，體恤社會許多弱勢家庭窘境，亟需大眾伸援手關懷與協助；台中市警二分局永興派出所及金龍里長楊文欽今年攜手華梵禮儀公司，準備白米、麵條、沙拉油、泡麵、罐頭等物資，分送給北區需要幫助的弱勢家庭，援助貧困民眾度過寒冬，安心在家好過年。

永興派出所副所長陳衍宇、義警分隊長張少薰、金龍里長楊文欽，三方一起傳遞愛心，一同到里內2處弱勢家庭進行關懷、慰問關懷1戶中低收入戶、65歲老婦人，因打臨工的兒子身體欠安，且家中還有一個小孫子要照顧，老婦人只能靠賣滷味貼補家計，見社會關懷，相當感謝。

另一戶家庭是1對六旬老夫妻，二人都持有殘障手冊，經濟重擔卻只能依靠女兒做夜班薪水維持生計，家庭生活十分困頓，2個案需外界伸手援助；除物資並送加菜金慰問，讓民眾感受到滿滿的溫暖，在新的一年為他們加油打氣。

第二分局分局長楊川表示，春節期間，警方與企業做公益、拋磚引玉，拚治安、全力以赴，努力維護民眾生命財產安全，以同理心關懷需要幫助的角落，讓社會弱勢團體都能感受到社會的溫暖。