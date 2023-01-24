清境青青草原售票口年初三一早就湧現人潮，買票排隊入園。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境青青草原綿羊秀會場座無虛席，很多遊客在草坡上席地而坐。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

青青草原櫻花逐漸綻放，甚至有幾顆指標櫻已盛開。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

大日月潭地區年初一遊客數3萬9240人、年初二4萬8197人，年初三遊客數上看6萬人次。（九族文化村提供／楊靜茹南投傳真）

春節連續假期長達10天，不少人選擇到風景區度假過年，日月潭、清境地區住房率逾9成，隨著疫情趨緩、防疫解封，國民旅遊量也逐漸回溫，民眾紛紛在大年初三出遊，預估今近8000人湧進清境農場看綿羊秀、馬術秀，而大日月潭地區遊客數則上看6萬人次。

清境青青草原售票口年初三一早就湧現人潮，買票排隊入場看綿羊秀、馬術秀，或漫步在園區餵羊、賞櫻花或體驗騎馬等。遊客說：「綿羊好可愛，尤其是活蹦亂跳的笑笑羊，而蒙古馬術表演真的很精彩。」

清境農場組長林英志表示，春節連假以來每天有5千至7千人入園，預估年初三近8千人造訪，連假10天可能累計5萬人入園。目前園區櫻花逐漸綻放，甚至有幾顆指標櫻已盛開，宣告上櫻季即將開始，氣象預報未來幾天高山地區氣候宜人，歡迎上山賞花、看綿羊及馬術表演。

日月潭風管處指出，今年大初一遊客數3萬9240人、年初二4萬8197人，往年大年初三出遊走春車潮湧現，預估今日遊客數上看6萬人次，量能較去年明顯回溫，建議遊客出遊前留意路況，避開尖峰時段，避免塞在車陣中，影響遊興。