王惠美一看到楊姓司機的女兒，特別把她擁入懷中，給予她最大的鼓勵。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

國道1號苗栗頭屋段22日大年初一統聯客運發生火燒車釀成2死9傷悲劇，來自彰化縣員林市的48歲楊姓司機在事發後，立刻開車門讓乘客全數逃生，最後自己卻被車門夾住腳，命喪火窟。縣長王惠美24日現身殯儀館慰問，楊姓司機獨留13歲的女兒，也在臉書寫下對父親的思念。

統聯客運楊姓司機不幸喪生，留下年僅13歲的女兒，王惠美得知後十分關心，第一時間指派社會處進行關懷慰問，24日在社會處長王蘭心、社工督導、教育處督學等人的陪同下，親自前往彰化市立殯儀館慰問家屬。

王惠美一看到楊姓司機的女兒，特別把她擁入懷中，給予她最大的鼓勵，王惠美說，楊小妹妹遭遇困境，但未來的路還很長，叮囑她一定要堅強，表示日後如有任何需要協助的地方，縣府團隊都會盡全力協助。

縣府社會處表示，居住在員林的楊姓司機是單親爸爸，平時與75歲的老母親、13歲女兒同住，還有一位手足兄弟住附近，家人感情深篤，沒想到在年節期間突接此噩耗，所有家人心情都難以平復，縣府心同此理，盡全力關心關懷，陪伴家屬可以走出傷痛。

楊姓司機的女兒也在臉書發文，洋洋灑灑300字寫下對父親的思念，內文提到她不得不面對爸爸已經走了的事，只能強迫自己長大，雖然曾經約定好一起做很多事，但是這些事已經沒法完成了，她想要對爸爸說，一路好走，不要忘記我們，來世再當父女。