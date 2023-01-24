農曆年前，大陸多個地方政府進行人事調整。據魯網報導，全大陸最年輕的男、女副省部級幹部產生，分別是海南省45歲的副省長顧剛、安徽省48歲的副省長任清華，巧合的是，兩人都曾在「海南省海航集團聯合工作組」共事過。

海南省第七屆人民代表大會第一次會議1月17日選舉馮飛為省長，沈丹陽、倪強、謝京（女）、陳懷宇、蔡朝暉（回族）、顧剛為副省長。報導稱，顧剛是此次履新副省長的「新面孔」，也是全大陸最年輕的副省長，年僅45歲（1977年4月生）。

公開簡歷顯示，顧剛，男，漢族，1977年4月出生，陝西鎮安人，在職研究生學歷，工學博士學位，1998年7月參加工作，1997年4月加入中國共產黨。

顧剛有北京、海南、湖南多地工作經驗，曾長期在企業工作，歷任湖南金果實業股份有限公司財務總監、北京銀泰置業有限公司財務總監、海南省發展控股有限公司副總經理、海南省發展控股公司副總經理，海口國家高新技術產業開發區工委書記，海口市副市長、市委常委、常務副市長，海南省發展控股公司黨委書記、董事長等職。

2020年，為有效化解風險，維護各方利益，應海航集團請求，海南省政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了「海南省海航集團聯合工作組」。顧剛任聯合工作組組長，同時擔任公司執行董事長。

2021年1月，顧剛辭任海航集團執行董事長，職務調整為海航集團有限公司黨委書記。2021年11月，顧剛出任海南省發改委黨組書記、主任，至此番履新。

此外，值得注意的是，據《安徽日報》微信公眾號消息，本月10日，同樣曾參與海航破產重整的任清華被任命為安徽省副省長，48歲的她是目前全大陸最年輕的女副省部級幹部。

公開履歷顯示，任清華，女，土家族，1975年3月生，湖南石門人，大學學歷，法學學士學位，工程師，無黨派人士。她1996年7月參加工作，曾在企業任職，2012年3月到海南工作，任海口市發展和改革委員會（市國民經濟動員辦公室）主任，2013年11月任海口市副市長。

2019年5月，任海南省洋浦經濟開發區管理委員會主任。

2020年，「海南省海航集團聯合工作組」成立。時任海南洋浦經濟開發區管理委員會主任的任清華任聯合工作組常務副組長。隨後，任清華又擔任了海航集團董事、聯席CEO（首席執行官）職務。2021年1月，任清華辭去集團董事及聯席首席執行官職務。

2022年7月，任清華當選為海南省工商聯（總商會）第九屆執行委員會主席（會長），至此番履新。