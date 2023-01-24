桃園拉拉山今天下午傳出下雪及下冰霰。(桃園市觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

大年初三北部地區氣溫驟降，桃園市復興區拉拉山在中午過後傳出降下冰霰，桃園市觀光旅遊局長周柏吟說，約在中午12點40分左右，在拉拉山巨木區、拉拉山遊客中心附近降下冰霰及些微的下雪，目前山區氣溫約在攝氏0度，昨夜已有許多遊客上山等待追雪，呼籲還要上山的遊客，目前山區道路溼滑，務必注意行車安全。

周柏吟說，目前拉拉山區下雪及下冰霰交錯，也讓在山區的遊客們非常興奮，今天因為低溫緣故，山區遊客數較大年初一、初二來的少，但中午過後傳出下冰霰之後，預計想上山追雪的遊客在下午過後會陸續增多，而山區溫度也來到攝氏0度以下，估計越晚還會越冷，今晚至明日凌晨有機會降雪，也呼籲民眾上山注意行車安全以外也要保暖。

拉拉山恩愛農場業者則說，約在下午1點半左右降雪，目前是一陣一陣在下，但路面還未有積雪情形，預估晚間氣溫將到攝氏0度至負2度之間，越晚還會越冷，可望降雪還會持續，目前園區內住宿已經全滿，但遊客想要訂房的電話還是接到手軟，適逢櫻花季加上下雪助攻，上山的遊客變多也特別幸運。