4️⃣ straight triples to start the quarter 👑 pic.twitter.com/QmNTmkgFvE — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 24, 2023

國王、灰熊兩支勁旅24日硬碰硬，國王居然在第一節就飆進12顆三分球，13投12中轟下47分，追平聯盟紀錄。不過灰熊命中率也不差，上半場打完仍追至5分差距，直到末節灰熊忽然百投不進，單節只得10分，最終慘遭國王以133比100羞辱。

此戰由國王前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）的三分彈開出第一槍，巴恩斯開賽即連中3顆外線，後面莫瑞（Keegan Murray）追加1發，接著巴恩斯又補1發，莫瑞再補兩發，輪回到巴恩斯再補1發，連續8顆全是三分球！國王短短6分鐘內拿了24分，該節最後一擊仍是國王蒙克（Malik Monk）以三分球收尾。

然而灰熊沒有被三分雨砸昏頭，他們在第2節保持冷靜，多次藉著國王的失誤反擊得手。雖然國王蒙克、米契爾（Davion Mitchell）仍持續攻進三分球，但灰熊單節就追回9分，前3節打完國王100比90領先。灰熊的局勢尚有可為，第4節在傑克森（Jaren Jackson Jr.）投進兩分球之後，灰熊連續4分半鐘沒有得分，好不容易藉著罰球要到分數的時候，國王已經把領先擴大到20分以上，比賽進入垃圾時間。

國王此戰40次外線出手命中22球（55%），灰熊只投進12顆外線，單單在外線就是30分的差距。國王萊利斯（Trey Lyles）投進6顆外線拿下全隊最高24分，巴恩斯6顆外線進帳20分，莫瑞5顆進帳20分。灰熊莫蘭特（Ja Morant）、中鋒亞當斯（Steven Adams）都因為膝蓋痠痛而缺陣，班恩（Desmond Bane）拿下全隊最高21分。