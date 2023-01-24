由於撞擊力道過猛，造成妻小及友人身受重傷，陳男則當場沒了呼吸心跳，至於詳細的肇事原因仍有待調查釐清。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

車上陳男20歲的妻子大腿骨折、6個月大的男嬰腦出血昏迷，2名男性友人同樣受重傷，分別送到醫院急救。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

大年初一彰化縣美港公路發生嚴重車禍，來自台中21歲陳姓男子，載著妻小與友人到彰化旅遊，21日半夜在返往台中路上，失控自撞電桿，由於撞擊力道過猛，造成妻小及友人身受重傷，陳男則當場沒了呼吸心跳，至於詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

這起意外發生在22日凌晨2點多，21歲陳姓駕駛開車載友人與妻小，總共3部車一起到彰化縣芳苑鄉春遊，23日凌晨北上在返回台中途中，行經美港公路與中華路958巷路口，失控自撞路旁電桿，造成擋風玻璃碎裂，車頭嚴重受損，電桿甚至被撞到歪斜。

警消表示，接獲通報到場時，陳男受困在駕駛座，使用破壞工具將車門夾開才把陳男救出，但在現場已經沒有呼吸心跳，車上陳男20歲的妻子大腿骨折、6個月大的男嬰腦出血昏迷，2名男性友人同樣受重傷，分別送到醫院急救。

而根據同行友人表示，不解為何陳男會自撞電桿，陳男妻子則供稱自己在睡覺，不知道為何失控；警方表示，由於撞擊力道過猛，車子幾乎全毀，經實施酒測並無酒駕情形，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。