外籍男子滑落40米深峭壁，救援成功後與友人相擁而泣。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹線傳真）

一名斯洛伐克籍男子23日下午與友人前往關西鎮石牛山玩空拍，未料男子撿拾空拍機時失足墜落40公尺深峭壁，幸虧被壁上樹枝卡住命懸一線。新竹縣消防局獲報後，派遣關西分隊出動2車6人及救護義消4名前往搶救，在天色將暗、陰雨起霧的天氣中，成功救援。外籍男脫困後，驚魂未定的他與友人相擁而泣。

兩名分別為阿根廷籍及斯洛伐克籍登山客23日攀登石牛山，其中斯洛伐克籍登山客於三角點撿拾空拍機時失足墜落，關西分隊獲報抵達三角點後，發現天氣陰雨且山上氣候寒冷起霧，已無法用肉眼看見墜落者目前狀況，透過呼喊確認其位置並了解其已墜落崖中許久，所幸於約40米深處有一樹枝將其擋住，現場僅靠著此根樹枝支撐其重量岌岌可危。

救難人員見勢立即於三角點尋找固定點架設，並使用Petzl MAESTRO S 技術救援下降器、萬象滑輪、50米主繩及半身式吊帶等器材建立省力拖拉系統供救難人員垂降及拖拉墜落者。

整個救援行動歷經約1個半小時，終於在傍晚5時將墜落者拉回山頂，鬼門關前走一遭的外籍男一站回山頂後便與同行友人相擁而泣。救難人員評估男子左額處有非常深撕裂傷、左肩及右手手指脫臼、衣物多處遭樹枝劃破，救難人員立即給予保暖及基本包紮固定後，伴隨兩名登山客下山，並後送竹東台大醫院救治。

救難人員坦言，此次在天候不佳情況下搶救墜崖登山客，除須克服起霧視線不佳及山頂崎嶇地形，更重要的是仰賴分隊平時拖拉系統架設訓練，才能在實際危急狀況下順利完成任務，同時呼籲民眾登山前務必遵守掌握登山資訊、裝備充分、注意天氣狀況等原則，方能降低意外發生機率。