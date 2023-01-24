寒流今（24日）起橫掃全台，不僅氣溫暴跌，甚至挑戰入冬以來最低溫，為了禦寒，民眾免不了吃補暖身，不過醫師提醒小心補過頭，尤其是痔瘡患者若是不忌口，肛門噴血將成夢魘。

大腸直腸科醫師陳威佑在臉書粉專發文指出，冷氣團來襲時，家家戶戶免不了吃些麻油雞、羊肉爐、薑母鴨、藥燉排骨等料理補身子，但隨之而來的是，不少痔瘡患者在排便後，患部出現血流不止或是大出血的狀況，背後原因跟中藥能「活血化瘀」有關，使得人體周邊血管擴張、增加抗凝血功能、血液循環變快。

陳威佑解釋，食補中最常見的中藥材有當歸、銀杏、枸杞、人參、熟地、白芍、川芎等，料理中也常加入薑、酒、大蒜、麻油等溫熱物，加上羊肉本身屬於熱性食物，整鍋燉煮起來的湯頭就會非常上火，進而達到暖身的效果。

不過陳威佑提醒，痔瘡患者千萬要忌口，因為痔瘡的成因是肛門周圍的靜脈曲張，而這些中藥和食材多屬於溫補或燥熱食物，一旦身體循環變快就容易提高痔瘡的發作率，如果痔瘡破掉，身體就需要啟動凝血因子進行止血，但這些補品中的活血成分讓人體內抗凝血功能增強，就會產生止不住血或大出血的狀況，因此每到秋冬，求診的人數都會增加約2成左右。

陳威佑表示，華人進補料理大多含有中藥和肉類，痔瘡患者食用這些上火鍋物要適量，除了減少肉量並增加菇類或蔬菜類的攝取，也不要喝過多的湯頭，因為補湯內包含了肉類燉煮後的油脂和中藥材溶出的成分，這些都會讓痔瘡問題更嚴重。此外，進補時也要注意腸道健康，以及身體狀況是否適合大補，避免越補越傷身。