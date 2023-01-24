農曆春假期間，各行各業多停止營業歡度佳節，但台中市動物之家人員仍堅守崗位，持續於春節期間細心照護園區內等家的毛小孩，為勉勵同仁辛勞，台中市政府農業局長張敬昌24日到動物之家，后里、南屯2大園區頒發春節慰問紅包，寒流來襲提醒值班人員保暖，加油打氣，場面溫馨。

台中市動物保護防疫處表示，春節假期是家人團聚及親朋好友相聚的時刻，各行各業都暫時休息，但動保處照護動物的心沒有停歇，在長達10天的春節連假期間，動物之家雖未對外開放，但同仁依舊每日準時出現在工作崗位上，替毛小孩清潔、餵食及給予醫療，讓等家的毛小孩在年節氛圍中，也能感受有家人呵護的溫暖。

台中市動保處指出，為提供園區毛小孩最好的照顧，動物之家后里園區及南屯園區於春節期間（1月20日至1月29日）皆休園，休園期間僅於每日上午10時至12時，下午1時30分至4時辦理犬貓領回及拾獲業務，並於1月30日恢復正常開放時間，歡迎市民朋友在春假結束後，來動物之家看看等家的毛小孩，一起支持認養不棄養。