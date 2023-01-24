台北市新冠疫苗接種預約平台第48期於1月24日起至27日上午9時至晚上9時開放預約，北市衛生局表示，本次疫苗預約平台提供逾7萬7000個名額，其中，莫德納次世代雙價BA.4／5提供6萬1240個名額，並於1月30日至2月5日接種。

衛生局說明，疫苗種類包含幼兒BNT（滿6個月到4歲）、幼兒莫德納（滿6個月到5歲）、兒童BNT（滿5歲到11歲）、兒童莫德納（滿6歲到11歲）、BNT（滿12歲以上）、Novavax（滿12歲以上）、兒童莫德納次世代BA.4／5（滿6歲到11歲，限追加劑）、莫德納次世代BA.4／5（滿12歲以上，限追加劑），接種日期為1月30日至2月5日。

衛生局指出，本次疫苗預約平台提供逾7萬7000個名額，其中，莫德納次世代雙價BA.4／5提供6萬1240個名額，北市合約醫療院所特別門診也提供超過2萬3000個名額供民眾預約接種。

衛生局提醒，民眾前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。