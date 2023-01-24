新竹縣特色公園每座都有專屬風格。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣7座已完工特色公園各有千秋。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣出現越來越多好玩的公園，春節連假不想出遠門，又想帶家人出門放風的鄉親注意了。新竹縣政府盤點7座近期完工的特色公園，擁有亞洲首座森林蝴蝶攀爬網、長200公尺的Push Bike場地、新竹最高3公尺盪鞦韆、客家方口獅造型溜滑梯等新穎遊具，帶給孩子豐富、有趣又刺激的玩樂體驗，還有許多適合長者運動體健場所，適合闔家大小在新的一年相約到公園活動筋骨，減去過年吃大餐的熱量負擔。

一、竹北市公24興隆公園自然森林遊戲場（科大二街與嘉德街交叉口）

這座特色公園是22座特色公園中，最早完工的，一啟用就成為鄉親心中名列前茅有趣的公園。公園占地約1.2公頃面積，保留原有7成綠地，規畫7大區、10項設施的特色遊戲場，包含亞洲首座森林蝴蝶攀爬網，讓孩子不設限挑戰攀爬，訓練肌肉發展同時，激發孩子解決問題能力。此外，還有擺盪大索、竹林攀爬遊具、長200公尺的Push Bike場地、地景溜滑梯、森林小木屋沙坑遊戲區等，附近也設有停車場跟廁所，方便民眾。

二、竹北市高鐵公7魔王城堡（竹北市嘉豐南路二段、六家五路二段交叉口）

公7公園以魔王城堡為特色，設置垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等較具刺激性的遊樂設施，可以讓孩子訓練膽量，感受豐富的遊戲體驗。

三、高鐵兒4魔豆歷險遊戲場（竹北市嘉豐五路二段與六家五路一段交叉口）

融入童話故事《傑克與魔豆》為設計概念，打造魔豆蜿蜒、傑克冒險、魔豆秘林、巨人獵逃等主題區，設置大型攀爬網架、原木跳樁平衡木、攀爬山坡、躲貓貓涵洞、攀岩牆、細礫石沙坑，以及新竹最高3公尺的盪鞦韆等設施，讓孩子在這裡盡情的攀爬、跳躍，訓練手腳協調，鍛鍊體能。

四、公兒9鳳凰飛翔遊戲場（竹北市光明六路、縣政二十路交叉口）

配合公園既有鳳凰木老樹，以鳳凰為主題，設計多樣的鞦韆及滑軌呈現鳳雛在練習飛翔的樣貌，還有攀爬架與鞦韆，則代表鳳雛在樹枝上鍛鍊平衡跳躍的意涵，並以新竹地區少見的自然素材木屑為鋪面。

五、芎林鄉公1方口獅主題公園（新竹縣芎林鄉文盛街與文強街交叉口）

以新竹縣在地客家方口獅民俗特色，打造出全世界獨一無二的客家方口獅造型溜滑梯，孩子可以從獅子大大的方口嘴滑下來，除了造型上具方口獅元素外，身體內也有不同機能的遊具規畫，肚子裡有繪圖板、尾巴是攀爬牆。此外，公園內分區規劃詠春木人樁區、體能訓練區以及展演迎賓廣場。

六、芎林鄉公3運動公園（新竹縣芎林鄉光明一街15號）

公3運動公園以運動為主題，整個公園如大型戶外健身房，規畫4大區域，以滿足不同年齡層運動需求，包括學齡前及學齡設施區，設置100米環形幼齡Push bike區、投籃沙坑區及共融轉轉杯沙坑區。青少年設施區，有200米地景運動跑道。戶外健身交叉訓練設施及有氧設施區，提供各個年齡層訓練。銀髮體健設施區，提供系列基本訓練站，對應長輩上下公車、樓梯日常生活基本動作，讓銀髮族利用每個簡易訓練設施多動動筋骨。

七、芎林鄉公4水霧自然遊戲場（新竹縣芎林鄉文富街221號，芎林村集會所旁）

公園打造全台唯一水霧設施，由於水霧極為細小，玩耍的孩子衣服不會沾溼，天氣稍冷也能玩，園內以分齡、分區設計遊戲動線，讓不同年齡層的孩子都能玩得開心，設置水霧自然遊戲區，象徵竹林古道起伏地形的跑酷繩索體能設施及繩網滑梯；共融親子運動遊戲區設置雙人滑步機、扭腰器運動設施、共融5人座轉盤及共融親子鞦韆組合。適合學齡前兒童的沙坑區，設置挖掘機、音樂遊戲小木屋及繪圖板等遊戲設施，一旁提供可以清潔的洗手台。