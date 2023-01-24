情侶交往到一個階段就會見家長，一名男網友分享，上周去見女友的媽媽，卻被嫌棄又矮又窮，並開始唆使女友跟他分手，而這樣的行為讓原PO心生不滿，認為女友條件也沒多好，因此立刻嗆說，分手就分手，反正他已經得到女友的初夜，引起網友熱烈討論，多數人卻都挺女方的媽媽，直呼還好對方夠精明，幾句話就逼出你的缺德。

一名男網友在臉書社團《靠北女友2.0》分享，他上周跟女友回去見家長，怎料，女友媽媽卻很嫌棄，說他身高只有163公分太矮了，而且學歷只有高職畢業，如今當個公務員、開國產車，沒存款又沒前途，因此要求兩人分手。

男網友不滿地說，女友身高161公分，大學畢業，但在麥當勞裡面打工，有一輛機車和一些存款。說實話女友的條件也沒多好，他卻被對方的媽媽狠狠嫌棄，讓他當下不滿直呼「好啊！分手，反正吃虧的是女生而已，我已經得到她的第一次！」

男網友表示，女友的媽媽聽到以後氣瘋了，當場怒罵女友不要臉、不守婦道，讓他覺得好笑，又忍不住在心裡翻白眼說「拜託！現在都什麼年帶了，誰還會把第一次留給自己的老公啊？」

貼文引起網友熱烈討論，不少人留言砲轟原PO，「根本不是身高、學歷的題，很明顯你人品有問題」、「她怎會看上你」、「公務員還沒存款，該檢討的是自己，跟你分手剛好而已」、「你的回答蠻北爛的，還好她媽媽精明，逼出你的缺德」、「是想炫耀得到女友的第一次嗎？」