土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）23日（一）表示，上個週末一名反伊斯蘭教活動家和親庫爾德人在斯德哥爾摩舉行抗議活動後，瑞典不用指望加入北約（NATO）的申請得到支持，這將北約軍事聯盟擴張面臨風險。芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）對此表示，芬蘭、瑞典與土耳其3國之間有關於加入北約的談判將暫停幾週，另外，如果瑞典沒有加入，也不用談論芬蘭能不能加入北約的事情了。

據芬蘭《晚報》（Iltalehti）24日報導，哈維斯托認為，最好在塵埃落定後恢復3邊談判。土耳其總統艾爾多安23日（一）表示，該國不支持瑞典加入北約。哈維斯托向媒體表示：「我認為沒有必要在沒有瑞典的情況下，討論芬蘭加入北約的事宜和進展。」

哈維斯托說，他週一與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）進行了會議談話，因土耳其正準備進行選舉，加上局勢很緊張，但哈維斯托希望北約進程仍能向前推進，但是相關的時間表可能會推遲。

「我們與土耳其商定，我們將像以前一樣繼續討論這個事宜。」哈維斯托認為，北約讓芬蘭和瑞典同時加入防務聯盟的雄心壯志一直沒有改變，因為這有利於防務和安全規劃。