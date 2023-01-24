美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否會來台灣？前立委郭正亮預測，麥卡錫一定會來台灣，且他比上一任的眾院議長裴洛西更可怕；而2023到2024星星之火一觸即發，美國就是要「誘打」，會碰到無數次的「懸崖邊緣逼近」的政策，都是在玩「Chicken game」，但美國並沒有要介入，這就是可悲可怕之處。郭正亮強調，主導權在誰手上？在台灣手上！台灣領導人必須敢於說「不」！敢講這個話嗎？

前立委郭正亮日前在一場演講中認為，麥卡錫一定會來台灣，且他比上一任的眾院議長裴洛西更可怕。他來的時間會是休會期間，2023年8月或是12月，都有可能。郭正亮質疑，「台灣新的領導人敢說NO嗎？台灣面對大國逼你做出更刺激的動作，你有沒有這種魄力，說我有不同的想法？我敢跟你說不？」這才是最關鍵的問題！

郭正亮直言，2023到2024星星之火一觸即發，「台灣政策法」有很多攸關台灣政治定位的條款，都極度敏感，美國會不會審這項法案？雖然提案人已經拿到波音訂單，但新議長麥卡錫會不會再玩一次？如果站在美國戰略高點，可能會審很久，兩岸、中美才會始終處於緊張狀態。

郭正亮推測，2024年的520，新任總統的就職演說，就是台灣向大陸釋放訊息的最後一次機會，不會有再重要的機會！

郭正亮直言，更刺激的是，2024年美國總統候選人，如果拜登不選，則兩黨候選人都可以來，對美國政治人物來說，台灣是最容易造成全球新聞的地方，成本太低了、太方便了！問題是代價誰受？那時候台灣已經選完了，台灣新的領導人敢說NO嗎？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，美國就是要「誘打」！因為這符合美國的戰略利益，戰爭越早發生越好，就是美國要營造的局面。

郭正亮強調，我們會碰到無數次的「懸崖邊緣逼近」的政策，都是在玩「Chicken game」，但美國並沒有要介入，這就是可悲可怕之處。他可以在外交軍事上做出無限加碼不等於挑釁作戰的動作，就是要逼你動手，這時候主導權在誰手上？在台灣手上！台灣領導人必須敢於說「不」！敢講這個話嗎？