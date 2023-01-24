南韓超夯劇集《魷魚遊戲》播出後，掀起全球追劇熱潮，也捧紅劇中不少演員，其中飾演001號參賽者，也是幕後大Boss的78歲資深演員吳永洙，更是靠此劇奪下第79屆金球獎電視類最佳男配角獎，成為韓國史上首位拿下金球獎男配角的藝人，未料卻爆出性騷醜聞遭移送送辦，據悉案件將於2月3日正式開庭。

吳永洙遭一名女子指控對她有不恰當的身體接觸，警方經過調查後，研判不需移交審理，不過該女不滿持續陳情上訴，檢察廳重啟調查後，便傳喚吳永洙進行偵訊，對此，他表示當時為了指路，才會牽起對方的手，否認有越矩的行為，更透露已向對方道歉，不過檢方認定他對該女做出不正當身體接觸，並且掌握證據，將他依涉強制猥褻起訴，根據韓媒曝光案件進度，法院將於2月3日開庭。

根據韓媒報導，形象受到重創的吳永洙，原本將參演舞台劇演出，如今醜聞曝光後，製作單位已經準備換角，至於原將擔任政府宣傳大使的他，不僅拍攝的廣告喊卡，就連原本預計於各大電視放送的計畫也通通暫停，演藝事業恐將跌至谷底。