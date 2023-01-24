有男子在埔心公園內的公廁，發現疑似遭屁孩拉完屎，再用邊跑炸馬桶，導致屎飛濺四周，噁心的一幕讓他看的很無奈。（翻攝自臉書我是楊梅人）

一點公德心都沒有！有男子在桃園埔心公園，發現公廁內的馬桶疑似遭屁孩「拉完屎」後，再拿鞭炮炸，導致2座馬桶破損，且馬桶周遭的牆面、門上，甚至是天花板都被飛濺的屎沾上，其畫面相當噁心、慘不忍睹，讓他不禁酸爆「這水準堪稱一絕」。

一名男子在臉書社團「我是楊梅人」發文，並上傳6張照片，他表示在埔心公園的廁所，又被鞭炮襲擊(大完便再炸)，也導致2座馬桶嚴重受損破了，他看了現場悽慘的畫面不禁感嘆「一種米養百種人」，也呼籲家長要教育小孩們請到空曠地方，以不影響他人為前提施放煙火，最後，他在公園內也看見有3名高中生，在某一設施旁施放沖天炮，讓他看得相當傻眼。

從原PO的照片可見廁所馬桶內殘留用過的衛生紙與穢物，且周遭都是被丟棄的垃圾，另外也可發現，三面牆壁、門上，甚至天花板都被屎噴濺，其畫面非常噁心、慘不忍睹。

貼文一出，網友紛紛留言表示「真搞不懂如何教出來的」、「真的很討厭這種」、「誇張！沒水準一點教養都沒有」、「一點公德心都沒有」、「那邊公園最多的就是屁孩」、「建議公園的廁所晚上不要開放，沒水準的炸完了，然後又怪里長...國民水準還不夠高」、「能否安裝監視器，抓出誰這麼沒公德心」、「失敗的教育」。