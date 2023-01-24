強勁風將路樹吹倒！台中市24日下午，因風勢大，北區崇德路上有1棵路樹也倒塌，壓傷2機車，造成3人受傷，目前送醫救治；消防局派遣人車前往搶救，警方獲報到現場維護交通管制。

台中市消防局指出，有民眾報案稱，北區崇德路一段93號前有路樹倒塌，造成崇德路1個車道無法通行，現場有2部機車遭路樹壓倒，其中1部騎士雙載、另1部單人騎士，現場3位民眾均遭路樹壓倒受傷，需要救援。

台中市消防局立即派遣大誠、北屯分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員11名，由大誠分隊小隊長羅榮杰帶隊前往搶救。路樹倒塌道路，壓到機車騎共2機車、3名民眾受傷，其中2名自行脫困，另1名由救助人員搬移樹木並救出。

消防局指出，北屯91車載送1男1女均年約20多歲輕傷民眾前往中國附醫救治；大誠91車載送30歲男子、下巴擦傷，前往中國附醫；員警至現場擺設交通錐及交通疏導，並同步通知養工處派員前來排除障礙物；另通知傷者家屬至醫院照護。