用鏡頭看台灣》船自天上來 阿正師龍舟絕藝

台北國際龍舟賽是台灣最受矚目的端午節活動，每年吸引4000至6000名選手參賽，大佳河濱公園基隆河面戰鼓急鳴，選手坐在龍舟划槳競速，岸邊加油聲不斷，這一切熱鬧喧囂的激情，卻是源自4公里外三腳渡碼頭邊的簡易工寮，北台灣最後手工造船師劉清正用一甲子練就的技藝，創造令人驚豔的台灣龍舟傳奇。
出生於造船世家的劉清正，已是家族第五代傳人，18歲開始跟隨父親習藝，他青出於藍，融合先人技術，開創自己的工法與造舟美學，從早期的漁船、舢舨舟，到如今的龍舟，甚至僅靠一張照片就建造完成的挪威維京仿古船，都難不倒他，面對外界的讚嘆，阿正師總是淡淡地說：「慣者為師！如何把龍舟船身五片木材拼起來，要自己想，做久就會了。」
龍舟船身看似單薄，卻可以承載一、二十人，船身空間使用飽和度極高，加上選手划船過程非常用力，如結構本身強度不足，或重量分配不平衡，很容易發生漏水或翻船等意外，在這些安全前提下，阿正師造船起手式，卻令人瞠目結舌，只見他拿起簡單的木工器具，用古老木匠使用的墨斗，在一片片長條柬埔寨香杉或柳安等木板上彈出黑線，然後動手開鋸，依序完成各個步驟，過程沒有參考任何施工圖，也不見任何大型加工機具，即便需要精密接合的船身，他僅用非常簡單的輔助工具，木材未經火烤或水浸，船身立刻呈現優美弧度，上下接合處以木工刨刀來回刨削，總能間不容髮。
阿正師手下的龍舟色彩艷麗，與台灣道教廟宇色系風格相通，不曾受過美學訓練的他，卻把許多俗艷的原色堆疊得非常協調，他說是自己觀察寺廟建築得來；龍舟有藍綠兩色，他倒頗能貼近政治生態，戲稱台灣不就是藍綠陣營在競爭；但決定龍舟顏色的就是他這位超越藍綠的造舟者；也曾有委託造舟的某企業主提問，聽說龍舟有分公母？阿正師正色回應，那些划輸的就說他們的是母的，贏的就說是公的，言下之意頗不以為然。
早期台灣龍舟沒有龍頭龍尾，1958年，為慶祝跨越淡水河的中興橋落成通車舉辦龍舟賽，阿正師與父親聯手打造台灣第一艘有龍頭龍尾的龍舟，迄今他經手打造的龍舟多達170艘左右，不僅用於國內競賽，還遠渡重洋到荷蘭、南非、美、日、加、德、法等國，為國民外交與文化輸出做出貢獻，他也教導如AIT等在台外籍人士如何划龍舟，多次應邀到中國大陸分享技藝，連對岸藝師都來求藝，堪稱用龍舟反攻大陸。
如今有人稱阿正師為國寶，他卻謙稱其實只為「顧腹肚」，幾乎都獨自一人造舟，年輕時一周可造一艘，如今需要近一個月才能完成一艘，擔心他太累的妻子楊月里偶爾會來幫忙刷底層油漆，順便叨念幾句，要他別太累了，已經81歲的他沒有傳人，他的兒子劉旭長自責兄弟倆沒有跟爸爸學藝，但阿正師卻灑脫地認為，有些傳統技藝隨著時代發展，「失傳就失傳了」。
話雖如此，鹿港以北的木造龍舟，每年還是都要請阿正師修復船身，台北龍舟賽事關比賽公正的水道拉水線，也必須他出馬才能搞定。一生近水知水的傳統匠師，其生命承載的不只是造舟技藝，也是一個世代水文化的深厚累積。
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