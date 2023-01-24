農曆春節通常是一家團聚的幸福時光，不過也有家庭因此引發糾紛。有網友表示，一對老夫妻特地從鄉下北上新竹，想和台積電工程師女兒一起過年，沒想到卻因為瑣事爆發衝突，女兒還說「不要把自己的快樂寄託在別人身上」，把兩老轟出家門後，更揚言斷絕關係。

原PO在臉書《匿名2公社》發文表示，有一對年近60歲的老夫妻，為了和留學歸台的台積電工程師女兒一起共度春節，半夜辛苦搶訂北上新竹的車票，還買了要送女婿的禮物以及各種年菜食材，帶著棉被和兩個裝滿的大行李箱搭車，希望一家能團聚圍爐。

老夫妻好不容易到達新竹女兒家，在除夕前一晚，夫妻的兒子透露想要今年結婚的計畫，爸爸說：「結婚可以啊，自己想清楚就好，只是雙方的愛放在天秤上不對稱」，不料，這句話引發了女兒的不滿，直說：「為什麼要這樣跟弟弟說？弟弟會不開心」。

女兒表示，每個人都是獨立的個體，希望父母不要干涉，也不要把快樂寄託在別人身上，「這兩年因為你們兩老傳LINE次數少，甚至很少找我，我很快樂」，並希望平時有事再聯絡即可，拒絕視訊通話，因為她下班很累不想講電話。

最後，這對夫妻和兒子離開了女兒的豪宅，女兒甚至說「斷絕關係沒差」，而當天女婿也馬上傳訊息通知，「明天都不要來我家吃年夜飯了」，一家人不歡而散。而原PO也在文末表示自己是孩子的叔叔，並備註：「小孩親口說不要親情綁架」、「父母三高都沒關心數值，也沒陪診看過醫生」、「不是要養兒防老，只是希望可以老了有小孩關心」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「養兒育女要量力而為，決定要養就不要要求回報」、「根本藉機找架吵吧」、「不孝的兒女都是父母自己寵出來的」、「習慣就好，其實我們與小孩，彼此都要學會放手」、「這樣的內容還有女兒的回應，不難想像平常父母是怎樣綁架孩子」。