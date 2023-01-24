「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的新報告指出，由於美國可能在為台灣開戰不到一周內，就會耗盡重要的長程精準導引彈藥，因此國防產業基礎還沒準備好。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與《防務新聞》（Defense News）24日報導，CSIS資深副總裁兼國際安全計畫主任瓊斯（Seth Jones）指出，如烏克蘭戰爭所顯示的，大國間的戰爭很可能成為工業式久戰，萬一無法制止，就需要有能打造足夠彈藥，還有其他武器系統的強大國防工業。有鑑於工業生產需要前置時間，要是戰爭沒有重大改變就爆發，那國防工業要提高產量很可能太晚了。

相關報告凸顯了美國提供烏克蘭的軍援，並批評了國防合約和美國海外軍售的官僚障礙，建議華府重新檢視其彈藥需求，並加強供應，同時消除與盟國共同製造和出口到盟國的監管障礙。

美國送到烏克蘭為數龐大的武器，凸顯了補充這些武器的難度。例如，美國提供烏克蘭超過160門M777 155mm榴彈砲，以致自家庫存量低。而製造商英國航太系統（BAE System）至少幾年內需要150張訂單，才能使重啟生產線合理化。