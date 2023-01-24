春節期間，許多民眾前往中壢青埔地區的華泰名品城觀光購物，大量的車潮造成鄰近的大竹交流道周邊道路壅塞，大園分局埔心派出所為此特別加派警力進行交通疏導，維持車輛順暢。

位於桃園市中壢區的青埔特區近年來發展快速，交通及觀光設施眾多，除了桃園高鐵站是不少民眾返鄉的必經之路，華泰名品城也是北部著名的購物中心，加上前幾年開幕的新光影城及Xpark水族館，每逢假期更是吸引許多觀光客前往參觀，而大量湧入的車潮，也讓鄰近的大竹交流道周邊路段出現壅塞情形。

大園警方指出，為因應春節期間湧入大竹交流道周邊路段的大量車潮，埔心派出所特別加派警力，在大園區中正東路二段與高鐵北路三段加強疏導交通，引導用路人於重要路口能順利通往正確方向，並於車潮湧現時隨時通報警廣，讓用路人能提早知悉路況改道行駛，警方並針對周邊道路重大交通違規強力執法，以迅速排除道路障礙，保持交通順暢。

警方表示，春節期間觀光景點及各大賣場人潮湧入，建議民眾能多搭乘大眾運輸工具，自行開車的民眾可先行查詢出遊地點周邊的停車場位置，切勿任意違規停車影響交通，出門也要遵守防疫規定做好實名制及配戴口罩，平安歡度佳節。