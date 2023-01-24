許光漢先找上好友劉冠廷唱歌。（摘自YouTube）

動作喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》釋出「過年特別節目：殺青紅包篇」，演員得當場抽出任務紅包且完成挑戰才能順利殺青，許光漢為此穿著浴袍四處求人唱歌、蔡振南現場對導演程偉豪撂英文，炎亞綸則抽到最害羞的挑戰，必須對林柏宏展現盛情難卻的濃厚情意，霸氣壁咚林柏宏，幾乎臉貼臉用總裁語氣問「洗好澡了嗎」，讓林柏宏眼睛都不敢直視！

許光漢為完成殺青任務，四處求人唱他的歌，第一個找上好友劉冠廷，只見許光漢賣力引導，劉冠廷全程眼神放空跟著旋律亂哼，直接失敗收場，劉冠廷懷抱歉意說：「害你任務失敗，我真的很難過。」許光漢轉移目標找導演程偉豪求救，結果一樣慘烈，導演連副歌都唱不出來，許光漢乾笑說：「我在這邊下台一鞠躬，太失敗了，2個人都失敗。」

片中飾演大反派的蔡振南抽到挑戰是「跟導演用英文對話」，他自信十足地表示：「太簡單了，出題難一點，這看不起人家嘛！」他大步邁向導演，搞笑說出：「Is it good to watch？」程偉豪滿臉黑人問號，最後用台語回：「哩跨買嘛～」惹得蔡振南噴笑，但不符合任務內容失敗收場。馬念先則刻意將任務內容外洩，引誘蔡振南替他按摩，作弊達陣被判決挑戰失敗。

驚喜客串演出的炎亞綸則要找人完成「盛情難卻」動作才算過關，他鎖定林柏宏，直接壁咚把他壓在牆上，喊出：「寶貝，你洗好澡了嗎～」林柏宏害羞到趕緊用雙手遮點。接著輪到林柏宏抽任務卡，要展現魅力「撩人」成功，他對導演程偉豪掏出大愛心，空氣卻瞬間凝結，導演想替他達成任務，不顧攝影機在拍，當眾熱情獻吻林柏宏，讓他一度無法招架。

最後一位任務挑戰者王淨抽到「籤王」，要想辦法讓同片演員接唱〈愛無赦〉，連續找了許光漢、馬念先等人都裝傻不願幫忙，她氣餒說：「我今天是不是殺不了青？」靠著同情分，集結眾人之力，全體演員協助王淨接唱，宣布挑戰成功，也看出所有演員們，在拍攝期間累積的好交情。

《關於我和鬼變成家人的那件事》將於2月10日全台上映。