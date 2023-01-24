台中市24日強風不斷，造成多起路樹、招牌、路牌倒落。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

大年初三，台中市強風不斷，大甲區大安港路一處路牌24日下午不敵強風倒塌；另沙鹿區一家火鍋店超大招牌也因受不了強風吹襲，不慎掉落，所幸無人傷亡，為避免往來的人車遭波及，員警獲報立即派員到場管制人車通行，台中市政府也派員到場，進行相關緊急處理。

另大雅分局獲報，中清路家樂福前因路樹倒塌，導致道路無法通行，無人受傷，警方到場回報民眾駕駛堆高機將路樹移至路邊，並通報相關單位處理。