有「鬼后」稱號的女星王玉環，演藝生涯拍過26部作品，多以殭屍片為主，如《殭屍家族》、《靈幻小姐》等經典鬼片，飾演過各種造型的女鬼和殭屍，1993年後她淡出幕前，轉行開始賣保險，因業績超好，還有「保險女王」稱號，近日她接受港媒訪問，也談及過往和至今未生孩子的原因。

據《香港01》報導，王玉環透露她在機緣下結識已故著名導演兼演員午馬，也讓她踏上成為「鬼后」之路，因為當年流行拍鬼片，而王祖賢就是「漂亮的鬼」，她則多半是當厲鬼、惡鬼，雖然拍攝時沒碰到奇怪的事，但半夜去上廁所時，還是會覺得怕怕的，也因為畫鬼妝，所以不太敢照鏡子。

此外，和富商老公結縭20年的王玉環，也坦言想過生兒育女，但錯過最佳時機，因為她47歲才結婚，52歲時覺得和先生感情、心態上都穩定，因此去詢問醫生，但醫生表示卵子已經年紀太大不可行。

王玉環因出演多部殭屍鬼片，有「鬼后」稱號。(圖／翻攝自東網)

雖然膝下無子，但她也安慰自己，如果有子女，事業也未必會專注，而她過去幾十年，早出晚歸都為了工作，直到疫情才多了時間在家，也懂得放慢腳步欣賞周圍美景及享受人生。

今年4月就要滿67歲的王玉環，也期許自己保險事業能持續做到90、100歲，並希望再升級做行政區域總監。其實她轉行賣保險後，業績一直很好，還成為加拿大金融集團「宏利金融」首位女性香港高級區域總監，身價估計破億。

王玉環即使淡出幕前，依舊保養得宜、氣質出眾。(圖／取自王玉環小紅書)

王玉環豪宅裝潢宛如五星級飯店。(圖／取自王玉環小紅書)

而她也時常約朋友到她面積2600呎、市值約4600萬港幣的豪宅作客，她的家被山林環繞，裝修以歐式宮廷風為主，客廳掛上一盞巨型水晶燈，相當精緻奢華，宛如五星級飯店，生活過得相當愜意。