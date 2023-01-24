23日有消息指出新任美國眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）極有可能在今年春季訪台，隨即引發台美各界熱議。前大使介文汲今（24）日在接受專訪時指出，台灣已成美國提款機，共和黨、民主黨的政治人物為了選票，就跑來我們這邊拱火，「蔡英文政府要歡迎他，就是對不起台灣人民」。

介文汲分析，來台灣這件事對美國、對麥卡錫都有相當大的政治的利益，現在台灣就是美國政治人物、政黨的提款機，只要玩台灣問題就會有票；且中方在很多方面都快要超越美方了，美國當前總目標已經改為抑制中國大陸崛起，拜登政府不可能坐視這種事情發生，但它貿易戰、晶片戰都做了，卻依然沒有把中國大陸打下來，那剩下的方法就是把台灣變成烏克蘭，「這對美國是雙重的利益，就看什麼時候把這場火引得更大，這是未來一、兩年，台灣必須要注意的。」

另對於麥卡錫來台，會不會造成兩岸緊張局勢升級，介文汲表示了肯定的態度，因為去年裴洛西來的時候，中國大陸已經做了強烈的軍事行動，意思是說台海要開戰，美國要負責，是美方點的火，「但美國政治人物當前把火點起來就很高興，他們應該知道中國大陸會做什麼軍事行動，會比去年裴洛西來的時候層度跟深度更增加。」但會不會造成台海真正的全面開戰，他則持保留態度，「因為蔡英文上次選擇躺平，這次沒有不躺平的理由」，不過麥卡錫知道會是這樣的結果，就一定會來一下。

介文汲還提到，他100%不相信美國會出兵防衛台灣，第一個台灣不是美國領土，第二個台灣人不是美國人，「任何國家的軍隊要捲進戰火，首要條件就是有人入侵他的土地、有人迫害它的民眾，現在台灣有些人自以為跟美國很親，認為美國會為台灣流一滴血，這種人要重新念書，真正戰火燒起來的時候，一個美國人都看不到，蔡英文政府要歡迎他，就是對不起台灣人民」。