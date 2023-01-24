時逢過年佳節，許多民眾放假獲得數天休閒時間，也是電影院及線上影音平台生意興旺的檔期。副總統、民進黨主席賴清德拿出他的口袋名單，推薦12部他喜愛的台灣影視作品，包括電影《流麻溝十五號》、台劇《嘉慶君遊台灣》等。但名嘴黃揚明卻吐嘈稱賴清德明顯不太關心國片？

賴清德今(24日)在臉書發文表示，今天是初三，也是傳統的「赤狗日」，有著少出門的習俗。許多人都會睡到飽、在家追劇放鬆，「趁著這個機會，我想與大家分享我的口袋片單，一起欣賞優質的台灣影視作品！」

他推薦7部電影：《流麻溝十五號》、《你在我心上》、《聽見歌再唱》、《哈勇家》、《咒》、《一家子兒咕咕叫》、《神人之家》，及5部台劇：《你的婚姻不是你的婚姻》、《正義的算法》、《村裡來了個暴走女外科》、《四樓的天堂》、《嘉慶君遊台灣》。

賴清德介紹，這12部作品，從主題、類型到拍攝手法都各有特色，每部我都十分喜愛，也強力推薦給大家。今晚，不妨就從清單中挑一齣作品，與家人一起團聚共賞，創造有歡笑、有感動的回憶，也用行動支持國片與台劇！

「賴清德（或其小編）很明顯不太關心國片...」黃揚明表達不同的意見：春節推薦片單居然有2021年4月上映的電影《聽見歌再唱》以及去年3月上映的電影《咒》，加上《流麻溝十五號》首輪戲院還有場次的也不多了（台北只剩下1家影城還上映每天1場），且還沒登上線上影音平台。

黃揚明指出，「其實去年還有一些國片可以推薦啊！例如代表台灣參加奧斯卡影展（不會入圍）的《該死的阿修羅》、犯罪推理電影《罪後真相》....這兩部都已經登上線上影音平台了。」黃揚明日前在《春節大爆卦》節目回答周星馳電影問題，發揮了任考不倒的功力，堪稱電影通。