到怡（右）在春聯上寫下「立春大吉」像中時的讀者拜年。（粘耿豪攝）

到怡相當喜歡台灣的美食與氛圍。（粘耿豪攝）

韓國女團「FANATICS」成員到怡和家儀近日接受本報專訪時，用毛筆在春聯上分別寫下「立春大吉」、「平安喜樂」向中時的讀者拜年，到怡雖然是韓國人，寫起中文字卻相當工整，她透露，小時候就喜歡練習寫字，國中時參加書法大賽，還拿下全韓國第3名的佳績，而從小就很喜歡看台灣影視作品的她，疫情期間開始學中文近2年，目前也已能對答如流，甚至還可以不靠拼音就看得懂，相當有語言天分 。

被問及如此熱愛台灣的原因，到怡表示，5年前第1次跟媽媽來台，就想要直接住下來，因為每次來到台灣，心裡就會有種平靜感，「可能因為韓國人個性急躁，容易感覺不安，台灣的步調比較慢，就有種安全感、舒適感，台灣大部分的人也都很親切」，還不忘補充「家儀是我第1個台灣朋友，讓我對台灣一開始就有很好的印象」，加上台灣菜相當合自己的胃口，到怡最愛滷肉飯、蘿蔔糕和木瓜牛奶，去年9月開始來台灣長住，除了被路上的大蟑螂嚇到外，沒有其他不適應的地方。

不過提到台韓過年習俗的差異，到怡分享，「韓國重要場合都是包白包，我第一次看到紅包是在台灣，紅色對於韓國人其實是不好的意思，台灣剛好相反」，笑曝之前參加許維恩的婚禮，本來準備了白包，結果工作人員嚇一跳趕緊跟她解釋，她這才知道原來白包在台灣是喪禮上才會出現。此外，她也曾因語言方面鬧笑料，「剛開始我以為『完了』就是『結束了』的意思，結果他們每次聽到都以為我發生什麼事情了」。