1輛休旅車疑似在中橫某處隧道內逆向超車，結果遭對向車流「一路逼退」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

好奇逆向超車時在想什麼？有男子在網上發布1段49秒影片，影片中有輛休旅車疑似在中橫路段，不耐等待排隊，直接跨越雙黃線逆向超車，結果卻被對向車流直接「一路逼退」；網友見療癒不禁笑翻「直接退回家」、「這可能，退到好幾十公里了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段49秒影片，從影片中可見，疑似在中橫路段的隧道，竟然有輛白色休旅車不乖乖排隊，直接跨越雙黃線逆向往前衝，沒想到，就在隧道內遇到對向車道車輛，直接逼得該休旅車沿路倒車「一路往後退」。

影片一出，網友紛紛留言表示「哈哈哈，水啦，打回原點」、「一路退下山吧」、「就你最聰明」、「真是療癒」、「這可能，退到好幾十公里了，順向的車就那麼多了」、「還想偷跑啊」、「好奇當時超車時的他在想什麼」、「過年到處塞，怕塞就不要出門就好了，要出門就乖乖排隊」、「直接退回家」。