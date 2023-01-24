家儀（左）和到怡對於團體空白期都相當看得開。（粘耿豪攝）

家儀（左）現在已能用韓文對答如流，平時還會充當到怡的翻譯。（粘耿豪攝）

韓國女團「FANATICS」在2019年出道，但已超過2年無團體活動，目前台灣成員家儀暫時回到家鄉，中文實力不錯的韓國成員到怡也一起來台發展，2人日前接受本報專訪，強調團體沒有解散，提到新年願望，她們除了希望在韓國能有工作外，到怡也想要參演台灣的電視劇或電影，家儀則說「不論團體回不回歸，還是想要繼續在舞台上表演」。

家儀是高二時參加徵選被韓國經紀公司相中，從小就有星夢的她當下也沒太多的顧慮，「那時候子瑜前輩也出道了，我就覺得剛好有機會可以去韓國訓練，會是人生中很好的經歷」，憶起獨自赴韓逐夢初期，自己完全不會韓文，必須適應周圍全是韓國人的環境，「我又是比較內向的人，很怕說錯話，所以韓文進步很慢，常常很沮喪、挫折，不斷懷疑自己」。

不過她牙一咬撐下去，「這就是我自己選擇的路，就要做好，而且我已經是放棄學業的狀態，沒資格再說放棄，不然很對不起我的父母，也對不起我自己，只能想著不能被淘汰，一直練習」，現在的她，韓文已能對答如流，還可以充當到怡的翻譯，可見她努力的程度。此外，家儀也相當感謝「(G)I-DLE」台灣成員舒華，每次在自己低潮時，都會寫一長串的文字鼓勵她，透露2人很常會約出來見面聊天，彼此加油打氣。

練習了近3年，終於盼到了出道，但不久後便遇到疫情，團體進入了漫長的「空白期」，YouTube和IG等官方帳號也都遭刪除，家儀坦言，確實內心會覺得很鬱悶，但她年僅23歲卻已相當成熟，認為這是走演藝圈難免會遇到的事情，只能持續練習，「有時候真的已經練下去的話，就去做一些自己喜歡的事分散注意力，因為一直去想也改變不了」，她也會告訴自己別跟其他人比較，盡量做自己就好。

轉念之後，家儀也發現，「之前都沒辦法這麼長時間在台灣陪伴家人，以前在韓國有時候逢年過節因為有工作沒辦法回來，就覺得自己是否很不孝順，現在可以每天見到真的很幸福」 ，到怡附和道「本來覺得很不安，因為時間不斷地流逝，但我們什麼都不能做」，後來她也決定主動尋找不同的路，「所以現在心裡很平靜，去年最幸福的事情就是可以到台灣工作」。

2人未來在台灣也將會有更多工作行程，家儀表示除了歌手身分外，「剛好在母語國家嘛，我對演戲也有興趣，希望有機會可以挑戰看看」，並期許自己之後能夠成為一位唱跳、演戲、主持都行的全方位藝人；到怡也害羞說「看了《想見你》後，非常喜歡許光漢，覺得他很帥也很會演戲，有機會想跟他一起拍戲，我一定要很努力練習中文跟演技」。