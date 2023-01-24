M&M's巧克力品牌最具代表性的卡通吉祥物成為美國保守派新聞台福斯當家主播的箭靶之後，這些「代言糖」（spokescandies）的宣傳活動今天暫時喊卡。

法新社報導，1941年「誕生」的M&M's巧克力有著不同顏色的糖殼外衣，公司向來借此來傳達多元化的訊息。

母公司為瑪氏公司（Mars Inc.）的M&M's去年9月推出新色「紫色M&M's」，也就是LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）群體的代表色，並在新聞稿中表示，新增的顏色是「接受和包容」象徵。

M&M's今年1月再接再厲推出特別款包裝，內僅裝有綠色、咖啡色和紫色這3種「角色」設定為女性的M&M's，所得款項將提供給清一色女性的音樂和商業投資。

然而，美國福斯新聞頻道（Fox News）當家主播卡爾森（Tucker Carlson）砲轟這項訊息，本月稍早嘲諷說「覺醒M&M's回歸了」（woke M&M's have returned）。

根據「國會山莊報」（The Hill）的專欄，woke（覺醒）是當今保守派文化戰爭中最流行的字。共和黨人士從非裔社群借用這個字，但意思原本是形容「意識到種族不公的人」，保守派卻將wokism（覺醒主義）形容為「心靈病毒」、是「不寬容和道德說教的意識形態」，甚至是「殘忍危險的教派」。

卡爾森2022年1月就曾批評角色定為女性的「綠M&M's」從高跟鞋改穿平底鞋後，頓時「沒有那麼性感」。

卡爾森說：「M&M's非要把每一個卡通角色都弄得毫無吸引力、男女不分才會善罷甘休。」

M&M's今天宣布宣傳活動暫停時並沒有提到卡爾森，它們在社群網站推特（Twitter）發文說，它們沒想到對角色做微調會「鬧遍整個網路」。

M&M's說：「但我們如今明白，就連糖果穿什麼鞋子都能分化社會，這是M&M's最不樂見的，因為我們致力於凝聚群眾。」M&M's補充說，公司已網羅曾演出「伴娘我最大」（Bridesmaids）的喜劇明星瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）擔任發言人。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1120124