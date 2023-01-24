遠在加州的「小台北」除夕夜不平靜，晚間爆發大規模槍擊案，死亡數字來到11人，其中有2名為台籍僑胞，槍手在與警方對峙後便舉槍自盡，目前這起案件有新的進展，當晚兇嫌共掃射42槍，事後被發現家中藏有數百發子彈及其他武器。

案發隔天，當地居民聚集舞廳外為罹難者致哀。(圖/路透社)

案發隔天，當地居民聚集舞廳外為罹難者致哀。(圖/美聯社)

綜合《紐約郵報》（New York Post）及美聯社報導，正值新年期間，洛杉磯華裔大城蒙特利公園市（Monterey Park）聚集數以萬計亞洲人慶祝，現年72歲的華裔槍手陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）卻突然闖入鄰近的舞蹈工作室（Star Dance Studio）大開殺戒，然後逃離現場。2分鐘後又出現另一家舞廳，最終在一輛白色箱型車內飲彈自盡，目前警方正展開地毯式搜索，徹底釐清犯案動機。

據悉，他當晚手持改造過的9毫米口徑突擊步槍，在現場隨機開了42發子彈，奪走11條人命。調查人員週日在兇嫌家中搜出大量電子設備、一把308口徑的步槍以及數百發子彈，顯然他在那拖車住房內製造消音器；目擊者事後還原過程時也提到，槍手身上藏有多發彈藥，用盡時會迅速補充。