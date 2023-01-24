台中市長盧秀燕（右）接受網路快問快答挑戰，與節目主持人直球對決。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

快問快答挑戰！盧秀燕自爆初吻「在這時」 遭罰喝苦茶毫不畏懼：這有什麼難的

大年初三，台中市長盧秀燕接受網路快問快答挑戰，遊戲規則3秒內答不出來就失敗，奉上苦茶終極懲罰，但「媽媽市長」毫不畏懼，直呼「苦茶不苦啦！覺得苦的都是小朋友」、「這有什麼難的」，卻被逼問初吻幾歲？盧秀燕大方透露，「發生在大學」道出個人的小祕密。

盧秀燕快問快答挑戰影片發布在個人YouTube平台，影片中主持人辛辣問道「初吻在什麼時候？」盧想了幾秒回答「大學」但還是逃不過主持人的倒數，快要被處罰時，盧大喊「那這樣不行，她講出答案又要喝，已把最大的隱私告訴你們了！」被追問何時？，盧回答「大概大二、大三吧！」。

接下來主持人拿出盧秀燕小時候的照片，盧一看照片便說「好矬喔！」逗得現場笑聲不斷，但盧說，想對小時候的自己說一聲辛苦了，因為小時候很努力，所以辛苦了！盧被問，覺得自己年輕漂亮還是現在漂亮？盧說，都不漂亮，她不是以漂亮取勝，是屬於自信心強大的。

另「家裡誰決定年夜飯菜色？」盧秀燕說，「當然是我囉！」被問「過年最怕親戚問什麼？」盧想了超過3秒，隨即遭到主持人懲罰，但她稱不是不回答，是想不起來，因為實在太忙了，最後面不改色得喝完懲罰苦茶，笑喊很苦，但能接受，因為媽媽能吃苦、市長能吃苦，這個小case！

被問到今年做過最勇敢的事時，盧猶豫多秒才淡定回答「都很簡單阿，沒有什麼難的！」在大家喊道不滿意答案時，盧一口喝下苦茶並舉出乾杯手勢，表示「這有什麼難的！」氣勢十足。

被問哪些最驕傲的政績，盧回答，「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」談市政話匣子停不下來，影片後製也快轉處理，令人莞爾。最後盧與主持人同唱《恭喜恭喜》，祝福大家新春快樂，輕鬆歡度兔年。

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