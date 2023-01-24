文彬（左圖）、產賀用中文寫下對台灣粉絲的新年祝福。（FU Entertainment提供）

韓國男團「ASTRO」成員文彬、產賀本月初再以小分隊的身分，發行第3張迷你專輯《INCENSE》回歸歌壇，新專輯中雙帥化身為「調香師」，並把他們的音樂比喻為「香氣」，希望傳播出去後，能讓所有聽到的人都感到幸福。今年春節，他們也都表示想和家人團聚幸福過年。

日前接受本報越洋訪問，憶起過年印象最深刻的事情，文彬難忘，某次和家人一起看了《偶像運動會》，當時ASTRO在接力賽中獲得了冠軍，全家都相當開心的畫面。產賀家則是逢年過節都會一起下廚，「我們有各自的工作。例如我做出圓圓的形狀，二哥再把那個沾蛋液和麵粉，然後給爸爸煎成餅」。此外，他們也分享韓國過年有吃年糕湯的習俗，文彬也不忘笑喊「我現在也已經到要給表弟們壓歲錢的年紀了」。

回顧2022年，文彬以「閃亮」來形容，「因為我們透過很多不同的活動閃亮登場」，並認為去年ASTRO開演唱會時是他最幸福的時刻，「但在沒有MJ哥的情況下舉行， 還是覺得有點空虛」；產賀則以「日記本」來形容，感性表示，隨著時間1年1年地過去，感受到了更多的東西，每到年末準備迎接新年時，也都會忍不住感嘆過去1年失去的部分，當然最開心的也是因為疫情終於趨緩，他們能夠再次飛往各地與粉絲見面。

產賀在同名主打歌〈INCENSE〉中，出道7年首次挑戰演唱RAP，他的新年新希望也是想要不斷挑戰新事物，並展現更多面貌給粉絲，「當然還希望可以健健康康，然後多跟父母親見面，以及和AROHA（官方粉絲名）留下更多的回憶。」文彬跟著附和：「我也是不論是作為文彬，還是作為1個人，都想度過有進步跟成長的1年。」