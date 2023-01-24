又有家樂福分店即將熄燈！臉書粉專《高雄點Kaohsiung.》指出，經營27年的家樂福愛河店因租約到期，將於2月19日結束營業，消息一出讓不少網友崩潰，不只因為購物要跑到距離更遙遠的賣場，該分店更有許多在地人的回憶及情感，甚至有網友感性地說：「謝謝愛河店家樂福，帶給我小時候的快樂」。

「營業27年！愛河家樂福掰掰」。臉書粉專《高雄點Kaohsiung.》發文表示，家樂福愛河店將於年後2月19日結束營業，該地已於2021年由豐邑建設購入。

從該粉專上傳的多張照片可見，家樂福愛河店今日擺出告示牌，感謝顧客多年以來的支持與愛護，但因租約到期，分店將營業到112年2月19日晚間23點，後續將由周邊其他分店，及家樂福線上購物持續提供服務，並保障消費者權益。

貼文曝光後，有網友指出，這是繼家樂福大順店及十全店，高雄第三間關門的分店。不僅如此，也有許多人對此感到不捨，紛紛留言，「掰了！又一個回憶」、「以後買東西要跑很遠了」、「以後很難買到半價出清的鮮奶跟優格了」、「原來跟我年紀差不多，一直以為很久，小時候是北高雄唯一的家樂福，謝謝愛河店家樂福，帶給我小時候的快樂」。

事實上，早在本（1）月5日，臉書粉專《高雄點Kaohsiung.》就曾發文透露家樂福愛河店將結束營業的消息，不過當時業者表示仍在洽談中，並強調租約尚未到期，如今相隔不到一個月確定熄燈，讓不少在地人覺得感傷。