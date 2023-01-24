Elkie暌違3年終於可以跟家人圍爐，也不忘向中時的讀者拜年。（莊錠欣工作室提供）

Elkie非常期待可以與台灣粉絲見面互動。（莊錠欣工作室提供）

24歲Elkie（莊錠欣）11歲便以香港TVB童星演員的身分闖蕩演藝圈，2016年更成為韓國女團「CLC」的一員，但因前東家CUBE娛樂長期資源分配不均，她在2021年年初便宣布解約，後轉往大陸發展，隨著防疫政策鬆綁，她接受本報專訪時，開心表示「工作安排就不會受到限制，終於可以跟世界各地的粉絲見面了，期待能推出更多的作品」，也興奮透露目前已有洽談台灣戲劇作品的演出，還預計會發行中文單曲。

Elkie這2年在大陸，主持、演戲、唱歌、創作各方面都有涉獵，「做了很多嘗試，也一直有在調整自己的狀態，雖然現在還算滿意，但我單飛之後還沒有正式發過1首中文單曲，有點遺憾，不過這部分明年馬上就要彌補回來了」，目前也已在挑選下部戲劇或電影作品，被問及最想演出的角色，她說，因為自己很喜歡運動以及看動作片，「比較帥氣一點，有很多打戲那種健康形象的角色」，更自豪喊「我現在偶爾也會打打拳擊，教練都會被我的力氣嚇到」，當然也非常想辦粉絲見面會，「很想在台上大喊『好久不見』」。

提到春節的計畫，她說，因疫情，暌違3年終於可以跟家人一起過新年，「真的好喜歡跟家人聚在一起很熱鬧、很開心的感覺，我們家都會玩一個『魚蝦蟹』的遊戲，或是打打麻將」，但她笑曝自己每次都是現學現忘，也很沒偏財運，「我媽一直跟我說『你就別打麻將了，要就在家裡玩就好，出去千萬別玩』，我想我還是認真工作吧」。此外，她也想念跟家人一起吃年糕，「爸爸都會把紅色的椰汁年糕裹上蛋液拿去煎，去年我在北京過年也有試著做，但發現還是爸爸煎得最對味」。

而她上次來台灣與粉絲面對面互動，已經是2019年7月和CLC在大直ATT SHOW BOX（現為DSpace元動空間）舉辦的粉絲見面會，Elkie也提前隔空問候：「好久不見，真的太想念大家了，今年我一定會馬不停蹄地為大家帶來各種歌影視的作品，希望你們多多期待，馬上就可以見面了，等我唷。」