2022九合一選舉綠營慘敗，前新竹市長林智堅論文抄襲案成為選情破口，但更大的破口可能在總統蔡英文「全黨挺一人」的決定造成民意崩盤。針對時任民進黨主席蔡英文下令「全黨公職力挺林智堅清白」的做法，台灣民意基金會2022年9月12日曾做民調，董事長游盈隆今(24日)解密公布此次調查，結果顯示61.1％民眾不支持，20~34歲年輕人7成以上不支持，大學以上學歷7成3不支持，就連綠營、民進黨也有5成上下不支持。

游盈隆今(24日)在臉書發布此項未曾公布的民調「蔡英文下令全黨挺林智堅，請問您支不支持她這項做法？」8.3％非常支持，13.3％還算支持，26.3％不太支持，34.8％一點也不支持，17.3％沒意見、不知道、拒答。換言之，在二十歲以上國人中，21.6％支持蔡總統力挺林智堅清白，61.1％不支持。他強調，這項發現傳達了一個非常清楚的訊息，國人一面倒不支持蔡總統力挺林智堅清白的做法。「社會主流民意清清如水。」

「進一步分析，有如下的發現。」游盈隆指出交叉分析結果：在年齡層方面，20~34歲，7成以上不支持，1成左右支持；其他年齡層，多數不支持。在教育背景方面，除初／國中及以下教育程度者外，高中／高職及以上教育程度者皆一面倒不支持；大學及以上教育程度者，7成3不支持，1成4支持。在職業背景方面，各行各業皆呈現大多數不支持的景象；學生方面，則是無人支持，6成7不支持，3成3不知道。

在政黨認同方面，綠認同者方面，4成1支持，4成8不支持；中性選民，6.9％支持，6成6不支持；藍認同者，2.4％支持，9成3不支持。在政黨支持方面，民進黨支持者中，5成2支持，3成4不支持，1成4不知道；中性選民方面，1成1支持，5成1不支持。在6都16縣市方面，都呈現一面倒不支持，包括民進黨大本營的南台灣和桃園市。