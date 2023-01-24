9名傷者由5輛救護車分別送醫治療，肇事廂型車是馬公市一間民宿所有，現場撞斷的路燈扭曲變形嚴重，可見當時撞擊力道巨大。（澎湖縣消防局提供）

大年初三民眾出遊走春車禍頻傳，澎湖24日16時在白沙鄉203縣道赤崁段白沙分局前，發生一起廂型車自撞路燈電線桿的交通事故，造成5男4女共9人受傷，幾位乘客滿臉鮮血，還有2名小孩也受輕傷，澎湖縣消防局獲報派出5輛救護車將傷者送醫，整起事故發生原因由白沙分局調查中。

消防局在16時07分接獲民眾報案，指稱203縣道赤崁段發生車禍，但傷亡人數及人員受困情形報案人無法清楚敘述，請求派遣人車救援。消防局獲報後，立即出動白沙91、92、西嶼91、92及湖西92等5車，分別載送9名傷者5男、4女（其中5男有2名小孩）分送三總澎湖分院及部立澎湖醫院急救，現場由小隊長楊宏緯指揮搶救工作。

現場搶救人員在16時17分回報，現場車禍傷者共9名已全數脫困，由5輛救護車分別送醫治療，廂型車是馬公市一間民宿所有，現場撞斷的路燈扭曲變形嚴重，可見當時撞擊力道巨大，所幸幾位傷者送醫時意識都十分清醒，至於事故發生的原因，已由白沙分局深入調查中。