今年的春節連假足足有10天，但團圓時免不了被長輩的各種問題問到語塞，數據分析公司Modern Alpha主任任麗倩（Liqian Ren）除了整理出8項長輩題，還特別指出台灣人可能會多被問一道有關「護國神山」台積電的題目。

任麗倩在推特撰文表示，一般長輩關懷文中包含了「薪水」、「是不是變胖了」、「有沒有給父母紅包」、「有沒有男／女朋友」、「結婚了嗎」、「生小孩沒，幾歲了」、「有沒有存款（或房子）」；而在她小時候，最常被問的問題則是「這次期末考考幾分？」

另外她還提到如果是來自台灣，恐怕長輩還會接著追問，「怎麼沒在台積電工作啊？」下面網友也笑回，三個關鍵詞「台灣人、台大、台積電」，統稱「三台滿分。」

另《Social Lab社群實驗室》也透過《OpView社群口碑資料庫》調查，發現「什麼時候結婚」、「薪水多少」、「什麼時候生小孩」、「大學考得怎麼樣」、「有對象了嗎」、「在哪裡工作」，則是最讓台灣網友頭痛的六個問題。