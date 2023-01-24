男星李威過去出演許多偶像劇的男主角，多半飾演有錢少爺或財團接班人，讓他被視為「公子哥專業戶」，在2013年把工作重心轉移大陸後，發展順遂，從此淡出台灣演藝圈；李易昨（23）日分享過年全家族大團圓的合照，驚見他的大堂哥李威，42歲狀態仍相當帥氣，勾起不少網友回憶。

李易昨日在臉書曬出多張李家過年團聚的照片，全家福中意外看到許久未公開露面的李威，現年42歲的他紮起中長髮，臉蛋依舊帥氣還多了點成熟男人的韻味，體態也維持地相當結實。李易地大合照中，有雙胞胎哥哥李翊楓、堂哥一休和大堂哥李威，還有他的明星老婆六月。

李易分享李家過年團聚照片，意外見到昔日人氣男星李威。（圖／摘自李易臉書）

其實李威到大陸發展相當成功，年年都有戲拍，還有投資戲劇製作公司，荷包也是賺飽飽；但疫情爆發後，他悄悄回台灣，開啟經營販售茶具的副業，還專心修研佛法，拒絕許多台劇邀約，徹底淡出台灣演藝圈。

昔日李威曾與林佑威組合WEWE團體，之後兩人都全心投入戲劇領域，團體也解散；李威當年憑著《吐司男之吻》、《青春六人行》和《極速傳說》等熱門偶像劇，成功躍升萬千少女的白馬王子。