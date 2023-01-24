2022九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文當天辭民進黨主席，但閣揆蘇貞昌獲得慰留，19日蘇宣布將率內閣總辭，蔡則稱過年期間啟動內閣調整。中廣董事長點名陳建仁、鄭文燦、林佳龍、沈榮津、顧立雄、蘇嘉全，但分析後都覺得不適任，直呼想來想去真的還只有蘇貞昌。他還建議蔡英文乾脆登徵人啟事，最重要的條件有三個：1，能夠赤手空拳打共匪。2，能夠赤膽忠心抗賴清德。3，能夠破口大罵立法院國民黨委員。

「徵人啟事——行政院長一名。」趙少康今(24日)在臉書發文表示，蔡英文到處找閣揆顯然碰到了困難：捧高端的陳建仁捨不得一個月49萬，而且可以領到死的中研院高薪。愛抄襲的鄭文燦被質疑怎麼能管教育部？因為教育部管台大，台大管社科院，社科院管鄭文燦的學位與論文。選敗的林佳龍接連選輸台中市與新北市，侯友宜怎麼那麼倒霉、老是碰到選輸他的人立刻爬到他頭頂管他？

他還說，消失的沈榮津副院長理論上可以升院長，但沒有人討論他，顯然副院長幹假的！顧立雄政治歷練不夠。蘇嘉全政治爭議太多。繞來繞去，搞不好「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，還是蘇貞昌。要有拿著掃把打的亡命之徒性格來對抗賴清德，想來想去，真的還只有蘇貞昌。

趙少康強調，蔡英文如果實在找不到人，又不好吃回頭草找蘇貞昌。他還建議，乾脆登個徵人啟事，廣徵天下英雄豪傑，最重要的條件是：1，能夠赤手空拳打對岸。2，能夠赤膽忠心抗賴清德。3，能夠破口大罵立法院國民黨委員。「有志之士，盍興乎來？」