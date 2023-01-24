不少人都會趁著春節連假外出旅遊，但有人因為旅館品質不佳敗興而歸。一名正妹網友抱怨，日前訂了高雄某間景觀旅館，不料開門後的畫面超衝擊，竟有一個粉色的隱形胸罩黏在牆上，且床單還有黑黃污漬，讓她懷疑根本沒有洗過，和業者反應後，對方一度拒絕換房，後來更換的房間更是臭味撲鼻、品質堪憂，讓女網友崩潰不已。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文控訴，春節期間到高雄某間景觀旅館投宿，沒想到一開門居然看到牆壁上面黏著隱形胸罩，不僅如此，就連床單上都有明顯污漬，「很明顯根本沒有洗床單」。原PO和業者要求更換房間遭拒，一直到揚言退房，對方才說有其他房間可供入住。

但更讓原PO不爽的是，更換後的新房也好不到哪裡去，「菸味超級重，味道超難聞！」且房內還有將近10隻蚊子，原PO再度和服務人員反應後，對方回應，「景觀住宿無法避免蚊子」，只能提供電蚊拍讓住宿客自行處理，原PO無奈地說：「根本不用睡覺，打蚊子就飽了吧」。

貼文曝光後，讓許多網友看傻眼，紛紛留言痛批，「這間已是拒絕往來戶」、「花一樣的錢，您們的特別好玩」、「難怪現在國人寧可出國過年！也不願花這種冤枉錢受氣」、「過年期間就忍忍吧，你不住後面有一大票人拿號碼牌在排隊搶，雖然漲一倍都還怕住不到咧」、「黏著Nu Bra房務清潔都沒看到？也太扯了吧」。