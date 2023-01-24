根據同名遊戲改編的末日劇《最後生還者》(The Last of Us)播出兩集，該劇相當還原遊戲的絕望精神，並做出了合適的改編，得到相當好的評價。與其他末日殭屍劇多數以細菌、病毒，或是人工的生物武器做為來源，該劇提出了新的殭屍起源，全球暖化與真菌類的突變。巧妙的將全球暖化這個環境危機融入故事當中，著實令人感到貼近現實。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，災難後與末日後故事，具有獨特的警示性，探索的是資源崩潰，現有的秩序完全失效之後的人類處境。同時也有人探究實現災難的可能，以及如何防範。

電視劇裡提到「可以感染有機體，並控制其行為的真菌」，是確實存在的，它被稱為「蛇蟲草」(Ophiocordyceps)，英國真菌學家湯姆•佩奇 (Tom Petch) 早在1931 年的生物紀錄就提到它們，如今的科學記錄表明，這一屬的蛇蟲草大概有140多種，大多是感染昆蟲。

遭到蛇蟲草感染昆蟲，身體會不由自主的四處行走，儘可能的增加與同類接觸的機會。同時在感染的影響下，牠們會移動到一個最有利散播真菌孢子的位置，例如高大的樹枝，然後停留不動，身上的孢子可能會爆開，以最大效率的將真菌孢子散佈到大面積區域。

如果把受害者從昆蟲改成人類，就活生生是個殭屍末日場景，那麼，真菌感染會發生在人類身上嗎？當然是會，而且並不罕見，包括香港腳等好幾種皮膚病都屬於黴菌感染，而黴菌是一種真菌。

除此之外，在臨床上的念珠菌，也是一種常見的感染源，念珠菌相當棘手，除了能夠在醫院環境中傳播外，還因為具有抗藥性而臭名昭著。更糟糕的是，根據美國疾病控制管理局CDC 的報告，在過去十年，大約同時出現了新的真菌菌株。

當然，正如我們在新冠疫情所見識到的，要是迅速傳播，即使是單一菌株也會造成嚴重破壞。而通過引爆人類宿主來傳播孢子，可能是一種非常有效的傳播真菌的方法。

有沒有人告訴佩德羅•帕斯卡(Pedro Pascal, 劇集中的喬爾)，用槍射擊真菌殭屍，也會將孢子散佈到周圍？或者一切都已為時已晚？