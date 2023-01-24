台鐵板橋至樹林間冷到軌道斷裂 16列車受影響 19:012023/01/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵板橋至樹林間冷到斷軌？16列車受影響已恢復通行。（摘自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地區冷颼颼，民眾今下午發現台鐵公告板橋至樹林間的大漢溪橋有2至3公分斷軌情形，僅單線供雙向通行，期間導致16班次火車受到影響。台鐵表示，軌道已緊急在下午4時36分先行固定，恢復雙向通車，斷裂軌道將於今夜替換，維護旅客通行安全。 正值車流尖峰強風吹倒路樹 白河警方緊急疏導交通 小年夜悲劇！外送員闖平交道遭撞死 大甲到日南海線鐵路已恢復正常 連假前夕新北警擴大臨檢 板橋分局查獲毒鴛鴦、改造槍枝 #台鐵 #板橋 #軌道 #寒流 #斷軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高圓圓纖細身材被拍到發腫 「傳懷第二胎」經紀人正式回應 11:432023/01/20 娛樂 春節返鄉潮現 台南國道運量大增、雙鐵湧近12萬人次 18:362023/01/20 生活 陳其邁小年夜趕12場發紅包行程 民眾7點到場搶第一 15:012023/01/20 政治 板橋客運突逆向暴衝！男騎士等紅燈衰遭猛撞捲車底 全身骨折 21:192023/01/22 社會 春節運動「兔」gether 新北運動中心初二至初五營業 14:492023/01/21 生活 注意強風！台中路樹連根拔起倒塌 3路人遭壓傷送醫 16:442023/01/24 社會 SOGO福袋 初一至初三現場開賣 04:102023/01/21 時尚消費 紅包放大！今年就要股債並「存」 雙水龍頭創造現金流 10:002023/01/23 財經 台糖新營五分車復駛 新春市集初二、初三登場 04:102023/01/20 地方新聞 春節連假今起跑 凌晨0至5時 國道免收費 00:002023/01/20 生活 台鐵號誌故障 火車卡隧道 誤點至少30分鐘 11:592023/01/24 生活 獨家》台鐵除夕加班車竟忘清理 「座位反方向」旅客暈爆 11:142023/01/21 生活 下探6度！最強冷氣團來襲越晚越凍 至26日19縣市發布低溫特報 18:132023/01/23 生活 宜花東訂房熱 國五恐塞爆 04:102023/01/20 生活新聞 Bunny幫你玩新春 板橋435藝文特區邀你兔年走春趣 19:552023/01/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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