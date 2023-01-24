台北地區冷颼颼，民眾今下午發現台鐵公告板橋至樹林間的大漢溪橋有2至3公分斷軌情形，僅單線供雙向通行，期間導致16班次火車受到影響。台鐵表示，軌道已緊急在下午4時36分先行固定，恢復雙向通車，斷裂軌道將於今夜替換，維護旅客通行安全。