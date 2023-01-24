整骨師還能看胃病？有名媳婦在網上抱怨婆婆，她表示在過年前1個月某日，因為當天寒流來襲，便煮了一大鍋羊肉爐，也分了一些給公婆吃，沒想到，婆婆吃完之後發現胃不舒服，又找了整骨師傅整骨，竟然也聽信整骨師傅一番話「妳的體質不能吃羊肉爐啦」，後來在過年期間，婆婆「烙賽」送醫吊點滴，也把這事情怪罪她當初煮的那鍋羊肉爐。

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示在過年前1個月某星期日，當天正好寒流來襲，便煮了一大鍋羊肉爐給公婆當晚餐，沒想到，過幾天後婆婆認為吃了羊肉爐後，胃很不舒服，日後，有次婆婆去找整骨師傅調理身體，而這名師傅便和婆婆表示「妳的體質不能吃羊肉爐啦」，這一席話，婆婆便把胃不舒服的狀況完全怪罪給她。

前陣子在除夕圍爐的時候，她見婆婆吃沒幾口飯，又表示「胃不舒服」，並且喃喃自語「自從上次吃了羊肉爐，我的胃就不舒服到現在，原本我的胃已經被我顧到很好了...」，大年初二的時候，婆婆「烙賽」送醫吊點滴，她整個超無言，並認為「這個鍋又要我背嗎？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「相信大部分都有同款婆婆」、「簡單二個字『牽拖』」、「我從事羊肉餐飲20年了，第一次聽到不能吃羊肉的體質」、「恭喜妳，以後不用煮了」、「錢省下來買罐罐餵浪貓浪狗、或給街友飽餐一頓也值得」、「開眼界了！整骨師還能看胃病」、「羊肉爐是好食材，你婆婆可能天生命不好，注定無法吃好料理」。