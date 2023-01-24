穿著7歲兒子最喜歡的足球隊，巴黎聖日耳曼的球衣步入賴佛球場，33歲的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）已經當了母親，強力抽球卻如10年前連霸澳網后冠時一樣犀利，今天她以6比4、6比1擊退好友佩古拉（Jessica Pegula），自2013年衛冕成功之後，首次重返澳網女單4強。

「擊敗她我心裡並不好過，因為我一直希望她有好的表現。」艾薩蘭卡賽後於場邊受訪時表示，撇開私交，她知道自己必須拿出最佳表現，才能擊敗如此穩健的佩古拉，「我們有很多拍的來回，我必須撐住並把握機會，我很驕傲能夠成功執行自己的比賽計畫，再一次打入大滿貫4強。」

艾薩蘭卡一開賽就率先破發，取得3比0領先，未料首盤5比2聽牌時，她在佩古拉的發球局逼出兩個盤末點，卻都沒能把握，次局還遭回破，所幸第10局穩住陣腳破發成功，首盤力戰64分鐘才順利拿下，也讓佩古拉在本屆澳網丟掉首盤。

第2盤艾薩蘭卡一度與佩古拉互破發球局，但她二度保發取得4比1領先後，就沒再給對手追上機會，最後艾薩蘭卡靠著一記漂亮的過網即墜上旋抽球，讓上網一搏的佩古拉回擊出界，次盤只用33分鐘便收下勝利。

本屆澳網原本一盤未失且只丟18局的佩古拉，連續第3年在8強止步，大滿貫生涯仍無法逾越8強障礙，總戰績0勝5敗。佩古拉的出局，也使世界排名前20的女單球員，在本屆澳網只剩白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）一人。

世界排名24的艾薩蘭卡將與去年溫布頓冠軍、哈薩克芮芭琪娜（Elena Rybakina）爭奪決賽門票。這位前球后表示自己去年表現不差，但心理方面還沒完全準備好，球季結束後進行了強化，今年已經完全不同。

「去年比賽時我常感到害怕和緊張，這樣很難做出正確決定，容易操之過急。有時當你取得一些成功時，對嘗試新事物會比較保守，但我今年的心態是低下頭來努力工作，放手去嘗試新事物。」艾薩蘭卡說。