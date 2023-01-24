行政院長蘇貞昌在年前提出辭職，並率領全體閣員總辭，總統府定調年後才會公布內閣改組名單，引發各界諸多猜想。台大教授左正東認為，不管接下來是陳建仁、蘇嘉全接任閣揆，還是蘇貞昌留任，他們想必都在汲汲營營的穿梭，而蔡英文一定會把新內閣名單壓到最後一刻。

左正東指出，從蔡英文的個性分析，「為了創造新聞性的效果，她一定會把內閣名單壓到最後一刻。」他也強調，這時候副總統賴清德應該更著急，現在想必是一面拜廟，一面在擔心，「思考未來閣揆會不會成為他總統路上的競爭對手，能不能和自己分享權力，蔡英文未來會不會釋出資源給他去競選。」

另外對於內閣改組的幅度，左正東認為應該只有微幅調整，因為過年這段期間，完全沒有爆出蔡英文有跟哪個人密集的碰面，也看不出大幅度改組的徵兆，「除非蘇貞昌遞出辭職信前，她就已經安排好了，但是這個可能性看起來也不是很高。」

除此之外，左正東也提到，現在綠營與其關心內閣改組，還不如好好思考改組本身的意義，因這件事不只代表人事上要變動，而是民眾為什麼要蘇貞昌下台，「一是他沒有尊重國會、二是沒有看清民意，且政策有很大的問題。」他批評，新的內閣百姓不是要看大風吹，但從蔡英文過年前的種種談話，也很難相信政院改組後，會端出什麼政策大菜。