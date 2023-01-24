被視為英雄的蔡先生(Brandon Tsay)剛好是後者第3代繼承人，也是一名工程師。

洛杉磯當局今確定蒙特利公園市（Monterey Park）爆發的槍擊案有11人不幸中彈身亡，治安官事後在發佈會上表揚一名26歲的蔡姓男子，多虧他挺身而出，與槍手經歷一番打鬥最後搶走武器，他心有餘悸說道：「當下覺得自己會死在這裡。」

綜合《洛杉磯時報》、《紐時》報導，槍擊地點就位於一間舞蹈工作室（Star Dance Studio），案發後槍手又前往阿罕布拉市（Alhambra）另一間來來舞廳，被視為英雄的蔡先生(Brandon Tsay)剛好是後者第3代繼承人，也是一名工程師。當下他站在櫃檯忙著工作，因為已經過了晚上10點，現場客人只剩小貓兩三隻。突然他聽見前門被關上的聲音，怎料轉身就看到一名亞洲人，手拿槍枝站在後方，腦中只浮現一個念頭：「我死定了！」

接者他發現凶嫌正四處張望，尋找可以傷害的目標，蔡心想一定要搶走武器，不然每個人都會死。兩人爆發肢體衝突後，一路扭打成至門外大廳。蔡先受到攻擊，被呼了巴掌和重擊後腦杓，最後用吃奶的力氣將人推到一旁、成功奪槍，並吆喝：「給我滾，不然我斃了你！」槍手急忙逃至他的廂型車內逗留一陣子。

Holy shit, this guy Brandon Tsay is a HERO, he wrestled a gun away from the Monterey Park mass shooter.



LET'S GO BRANDON!pic.twitter.com/f3NaprpkbH — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 24, 2023

蔡先生還說道，完全不知道20分鐘前他在其他地方殺了好幾位無辜者，強調「完全不認識這個人」。

蔡父得知消息後趕往現場，沮喪表示：「我感到內疚和生氣，因為我不在現場…慶幸兒子還活著。」

其妹妹形容：「哥哥是我見過最勇敢的人，他善良體貼，非常有同情心…」

治安官魯納(Robert Luna)週一也在記者會上大讚蔡先生的見義勇為，稱他是英雄，阻止悲劇擴大。本人則表示：「很多人都說我是英雄、說我有多大的勇氣。我認為勇敢不是一點都不怕，而是當它來臨時，有能力在逆境中感到恐懼。」