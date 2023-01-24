陸製螺螄粉品牌「好歡螺」因外包裝標語「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」，日前引爆統戰爭議及螺螄粉搶吃潮。近日則謠傳指進口螺螄粉成分中含有中藥「人中黃」（吸取「人糞」的甘草粉塊），造成討論。臉書粉專「興趣使然的路人」調查後破案，他在小紅書找到了遭變造的原圖，兩圖的背景花紋、包裝反光都一致，唯一不同處是假圖把原圖的食用鹽改成了人中黃，綠營側翼再度大翻車。

近日謠傳指進口螺螄粉的成分中含有人屎中藥「人中黃」，引發了許多的關注與討論。根據《中天新聞網》報導，新悅中醫診所醫師楊雅心指出，人中黃為吸取「人糞」的甘草粉塊，主治發高燒與皮膚發炎。而中醫師陳潮宗接受媒體訪問則指出，雖說成分表上有標明，但是否真正的「人中黃」還有待商榷，也或許是同名異物的材料，不過還是建議食用符合食品安全衛生，以及正確標示成分的食品，在健康上會更有保障。

「『螺螄粉含人中黃』為錯假訊息！」臉書粉專「興趣使然的路人」今(24日)在臉書發文表示，「今天下午我被班班用人中黃洗臉，所以我決定用幫忙糾正錯假訊息來報答他們～路人是以德報怨的好孩子～」他將假圖與原圖對照，發現假圖把被盜用原圖的「食用鹽」改成了「人中黃」。

興趣使然的路人在留言區PO出整個查證過程的專文連結，先說結論：網路上瘋傳的「螺螄粉含人中黃」圖片其實是經過變造的假圖。因為官方網站上只有包裝正面圖，而且沒有任何地方有寫產品成份或是材料之類的資訊。就在他花了超過兩小時到處碰壁之後，一不小心在小紅書找到了背面圖片，「中大獎了！」後來更發現變造假圖與他找到的圖背景花紋、包裝反光都一致，唯一不一樣就是原圖上的食用鹽被改成人中黃。

至此破案，帶風向的綠營側翼再度大翻車，興趣使然的路人在結語感嘆：「現在想想，如果今天稍早，班班沒有來我的留言出征、沒有用人中黃螺螄粉幫我洗臉，我也不會有動機再次調查這整件事情，進而導致他們的核心論述被整個踹翻，這故事背後的諷刺真是令人回味無窮阿～」