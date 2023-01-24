過年期間許多人都會想買張彩券試試手氣，一名男網友興奮地和大家分享，日前他拜完財神爺後，在附近攤販買了一張200元的刮刮樂，雖然槓龜但他又選了「上一個號碼」，希望至少中個小獎能打平成本，結果他竟然幸運地中了頭獎100萬元，激動地雙手狂發抖。

「以前都想說刮刮樂能中個幾千，運氣都算不錯了！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，每年初一都會到北港武德宮拜財神爺，祭拜結束後，總習慣在一旁的攤販買公益彩券，今年原本只買了一張200元的刮刮樂，結果沒中獎，因此他決定加碼再買一張，「碰碰運氣，中個幾百攤平也開心」。

原PO表示，這次他選了第一張彩券的「上一個號碼」，沒想到這次竟然受到財神爺眷顧，幸運地刮中頭獎，讓原PO一時不敢相信自己的眼睛，驚訝地雙手不斷顫抖，回過神來才笑說：「自己的年終自己刮」。為了證明所言不假，他也分享中獎刮刮樂的照片，其中可見這款彩券名為「百萬年終獎金」，刮出的金額確實出現3個「$1,000,000」。

貼文曝光後，羨煞一票網友，紛紛留言，「別人的刮刮樂總是不會讓我失望」、「我人生第一次看到200塊真的中一百萬的刮刮樂」、「又一個，看來今年刮刮樂真的不適合買，好獎都被刮走了」、「CCCCC希望可以跟你一樣好運」。

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